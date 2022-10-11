الاتحاد الأوروبي: الضربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا ترقى إلى جريمة حرب

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على بيلاروس لعرض أراضيها على روسيا لشنّ جزءٍ من غزوها لأوكرانيا، قائلًا إنه على استعدادٍ لفرض مزيدٍ من العقوبات في حال قدّمت مينسك مزيداً من المساعدة لموسكو.