الاتحاد الأوروبي: الضربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا ترقى إلى جريمة حرب

رأى الاتحاد الأوروبي أن الضربات الصاروخية الروسية على المدنيين في أوكرانيا "ترقى إلى جريمة حرب"، وفق ما أفاد به جوزيب بوريل؛ الناطق باسم مسؤول شؤون التكتل الخارجية الإثنين 10 / 10.
وقال المتحدث بيتر ستانو؛ إن "استهداف الناس عشوائياً بوابل من الصواريخ جبان ومروّع، وضرب أهداف مدنية يمثّل حتما تصعيداً إضافيا".
وأوضح "يدين الاتحاد الأوروبي، بأشد العبارات، هذه الهجمات الشنيعة على المدنيين والبنى التحتية المدنية.. إنه أمرٌ يتعارض مع القانون الإنساني الدولي ويرقى هذا الاستهداف للمدنيين من دون تمييز إلى جريمة حرب".
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الضربات على كييف ومدن أوكرانية أخرى "خبيثة".
وقالت في بيان "أظهرت روسيا مرة أخرى للعالم ما تمثّله، إنه الإرهاب والوحشية. يجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".
وكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على "تويتر"، أنه يشعر "بصدمة عميقة" من الهجمات الروسية على المدنيين.
وقال "هكذا أفعال لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين. أدينها بأشد العبارات الممكنة".. ولفت إلى أن هناك "دعماً عسكرياً إضافياً من الاتحاد الأوروبي في طريقه" إلى أوكرانيا.
ولدى سؤال ستانو عن اتفاق روسيا وبيلاروس لنشر "قوة إقليمية مشتركة"، طالب ستانو مينسك بـ"الامتناع" عن تقديم مزيدٍ من المساعدة لموسكو في أوكرانيا.
وتابع "لا تفاصيل لدينا (حول نشر القوات المشتركة)، لكن إذا حدث ذلك، سيكون تصعيداً آخر في الحرب غير الشرعية" في أوكرانيا.. وأضاف "لن يمرّر الاتحاد الأوروبي ذلك".
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات على بيلاروس لعرض أراضيها على روسيا لشنّ جزءٍ من غزوها لأوكرانيا، قائلًا إنه على استعدادٍ لفرض مزيدٍ من العقوبات في حال قدّمت مينسك مزيداً من المساعدة لموسكو.