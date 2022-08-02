متجهة لدولة عربية.. سفينة الحبوب الأوكرانية ستخضع للتفتيش في ميناء إسطنبول

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الإثنين، احتمالية وصول أول سفينة محمّلة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى إسطنبول اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حال عدم اعتراض الأطراف عليها.