متجهة لدولة عربية.. سفينة الحبوب الأوكرانية ستخضع للتفتيش في ميناء إسطنبول

أعلن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن عملية تفتيش سفينة الحبوب المتجهة إلى لبنان التي غادرت ميناء أوديسا، سيتم تفتيشها غداً الأربعاء بإسطنبول.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "اليوم خلال النهار ستصل السفينة إلى إسطنبول، ومن المتوقع أن تتم عملية التفتيش غداً الأربعاء بمشاركة جميع الأطراف الممثلة في مركز التنسيق بإسطنبول".
وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس الإثنين، احتمالية وصول أول سفينة محمّلة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى إسطنبول اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حال عدم اعتراض الأطراف عليها.