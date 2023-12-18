"تحت الأرض".. "إسرائيل" تخطط لبناء جدار فاصل بين غزة ومصر

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "تل أبيب" تخطط لبناء جدار فاصل تحت الأرض بين قطاع غزة ومصر؛ لتجنّب إنشاء أنفاق مفترضة في تلك المنطقة مجددًا.