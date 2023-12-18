"تحت الأرض".. "إسرائيل" تخطط لبناء جدار فاصل بين غزة ومصر

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "تل أبيب" تخطط لبناء جدار فاصل تحت الأرض بين قطاع غزة ومصر؛ لتجنّب إنشاء أنفاق مفترضة في تلك المنطقة مجددًا.
وقالت الإذاعة: إنه من المخطط إقامة الجدار تحت الأرض في منطقة محور "فيلادلفيا/ صلاح الدين" بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية.
وستشرع "إسرائيل" في بناء الجدار مع نهاية عدوانها المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
ويتطلب بناء الجدار أولاً إعادة احتلال المنطقة بالكامل.
فيما نقلت الإذاعة العسكرية الإسرائيلية عن مصدر أمني لم تكشف اسمه "أن المصريين يتفهمون الحاجة الأمنية لهذا الأمر".
يأتي ذلك رغم تأكيد مصر أنه لا توجد أنفاق تمتد إلى قطاع غزة.
يُذكر أن محور "فيلادلفيا/ صلاح الدين"، يمتد لمسافة 14 كيلومترًا على الحدود بين مصر وقطاع غزة.