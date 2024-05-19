منع 3 آلاف شاحنة و690 جريحًا.. 13 يومًا من رفض إسرائيل إدخال المساعدات لغزة

وأضاف في تصريح صحافي، أنه "خلال أيام إغلاق المعبرين منع الاحتلال إدخال قرابة 3000 شاحنة مساعدات مختلفة، ومنع 690 جريحًا ومريضًا من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة، وهذا يشكل خطورة واضحة في ظل انهيار المنظومة الصحية واستهداف وتدمير وحرق وإخراج المستشفيات عن العمل بشكل كامل؛ وهو ما يعزز ارتكاب الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".