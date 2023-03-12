أوكرانيا.. مقتل وإصابة 500 جندي روسي في باخموت خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم القوات الأوكرانية سيرهي شيريفاتي Serhiy Cherivati، أن 500 جُندي روسي قُتلوا وأُصيبوا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، في معركة مدينة باخموت، التي تُحاول قوات الغزو الروسي السيطرة عليها دون جدوى.