أوكرانيا.. مقتل وإصابة 500 جندي روسي في باخموت خلال 24 ساعة

أعلن المتحدث باسم القوات الأوكرانية سيرهي شيريفاتي Serhiy Cherivati، أن 500 جُندي روسي قُتلوا وأُصيبوا على مدار الـ 24 ساعة الماضية، في معركة مدينة باخموت، التي تُحاول قوات الغزو الروسي السيطرة عليها دون جدوى.
وفي تصريحاتٍ لمحطة تلفزيون البرلمان الوطني، أكّد شيريفاتي أن "221 من أفراد قوات العدو تمّ قتلهم، في مقابل إصابة 314 بجروحٍ متفاوتة".
وأضاف: "الروس شنّوا 16 هجوماً خلال يومٍ واحدٍ مع وقوع 23 اشتباكاً في مدينة باخموت".
وفيما يتعلق بمد الجيش الأوكراني بالسلاح اللازم، حثّ وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا؛ ألمانيا على الإسراع بتقديمِ إمدادات الذخيرة بصورة عاجلة، والبدء بتدريب الأوكرانيين على استخدام الطائرات الغربية المقاتلة.
وفي تصريحاتٍ لصحيفة "بيلد أم زونتاج"، أشار كوليبا إلى أن النقص في الذخيرة يُشكل مشكلة كبيرة تواجه الجيش الأوكراني في مقاومة جرائم الغزو الروسي.
وأضاف: "الشركات الألمانية المصنّعة للأسلحة أبلغته خلال مؤتمر ميونيخ الأمني الشهر الماضي أنها جاهزة لعملية التسليم، لكنها تنتظر توقيع الحكومة على العقود".