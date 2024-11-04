"أجواء مشحونة ومنافسة شرسة".. "ترامب" و"هاريس" يتسابقان على استقطاب الناخبين في اليوم الأخير

تُعد ولاية بنسلفانيا الجائزة الكبرى بين الولايات المتأرجحة، حيث تمنح 19 صوتاً من أصوات المجمع الانتخابي، وهي كافية لتغيير مسار الانتخابات. لذلك، تكثف كلا الحملتين جهودهما في هذه الولاية الحاسمة. من المقرر أن تشمل الجولة الأخيرة لـ"ترامب" زيارات إلى ثلاث ولايات من السبع الحاسمة، بدءاً من رالي في كارولاينا الشمالية مروراً بمدينتي ريدينغ وبيتسبرغ في بنسلفانيا، وصولاً إلى غراند رابيدز في ميشيغان. وسيختتم "ترامب" يومه في مقر إقامته في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يدلي بصوته وينتظر النتائج.