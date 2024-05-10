دبابات الاحتلال الإسرائيلي تطوق نصف رفح.. وحماس تنصب كمينًا

ووفق "سكاي نيوز عربية"، أمر الاحتلال الإسرائيلي المدنيين بإخلاء النصف الشرقي من رفح، مما أجبر عشرات الآلاف على البحث عن مأوى خارج المدينة، التي شكلت من الأصل الملاذ الأخير لأكثر من مليون فروا من مناطق أخرى من القطاع خلال الحرب.