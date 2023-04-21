مأساة ورعب في صباح العيد.. سكان الخرطوم يَلزمون منازلهم تحت القصف المكثف

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد ألغى عدد من المساجد صلاة العيد، وسط تزايد كبير في الضحايا المدنيين الذين قَدّرت مصادر مستقلة أعدادهم بأكثر من 300 قتيل ونحو 4 آلاف مصاب منذ بدء الاشتباكات.