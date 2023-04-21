مأساة ورعب في صباح العيد.. سكان الخرطوم يَلزمون منازلهم تحت القصف المكثف

مع فشل جهود دبلوماسية وشعبية مكثفة لوقف الاقتتال الذي دخل يومه السابع؛ شهدت العاصمة السودانية الخرطوم أعنف موجة قتال منذ بدء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتَحول صباح العيد إلى مأساة حقيقية؛ حيث أجبر القصفُ العنيف السكانَ على الالتزام بمنازلهم؛ في حين كان يُسمع صراخ الأطفال بشكل واضح في بعض الأحياء.
وشملت الاشتباكات أحياء: (الخرطوم شرق، والعمارات، والصحافة، وجبرة، وجنوب الحزام)، إضافة إلى مناطق واسعة في مدينتيْ أم درمان والخرطوم بحري.
ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فقد ألغى عدد من المساجد صلاة العيد، وسط تزايد كبير في الضحايا المدنيين الذين قَدّرت مصادر مستقلة أعدادهم بأكثر من 300 قتيل ونحو 4 آلاف مصاب منذ بدء الاشتباكات.
وكانت الاشتباكات قد تجددت في الساعات الأولى من صباح الخميس في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، ومناطق مختلفة بالعاصمة السودانية، إضافة لمنطقتي كافوري وصالحة في أم درمان.
وأفادت المصادر بوقوع قصف مدفعي عنيف، صباح الجمعة، في أحياء الامتداد والصحافة والعشرة بمدينة الخرطوم.
يأتي هذا فيما أعلنت قوات الدعم السريع هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة. وأوضح بيان لقوات الدعم أن الخطوة جاءت بناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية.
وأشارت قوات الدعم السريع إلى أن الهدنة تأتي تزامنًا مع عيد الفطر، ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم.
وأكدت التزامها خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار، محذرة من أي تجاوزات بهذا الشأن.
واتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بشن هجوم وصفته بالكاسح على مناطق سكنية؛ مشيرة إلى أن الجيش استخدم في هجومه الطائرات والمدافع الثقيلة.
وفي المقابل، قالت قيادة القوات المسلحة السودانية إنها قامت بعملية تمشيط بري في كامل ولاية الخرطوم، بعد ما وصفته بنجاح عملية حسم جوي استهدفت نقاط وجود قوات الدعم السريع في جنوب الخرطوم.
وأكد الجيش أن قواته الجوية وجهت ضربات مركزة نحو أرتال عسكرية لقوات الدعم السريع كانت في طريقها إلى الخرطوم.
ورصدت المصادر عددًا من الطلعات الجوية التي تَركزت بشكل أساسي حول شارعي المطار والستين، وفي محيط المطار الدولي الذي أشارت تقارير إلى دمار هائل في بنيته الأساسية.