"غوتيريش" يحذر: العالم على بعد خطوة من "الإبادة النووية"

حذر أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، العالم من أن "الإنسانية على بعد مجرد سوء تفاهم واحد، أو سوء تقدير واحد، من إبادة نووية"، مستشهدًا بالحرب الدائرة في أوكرانيا، والتهديدات النووية في آسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، وفقًا لسكاي نيوز عربية.