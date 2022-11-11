أوكرانيا تعلن "مكاسب كبيرة" مع انسحاب القوات الروسية من خيرسون

قال الجيش الأوكراني إنه حقق مكاسب كبيرة في محيط مدينة خيرسون- جنوبي البلاد، بعد أن أعلنت روسيا انسحابها من المدينة.
وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي؛ أن قواته استعادت السيطرة على قرابة 40 منطقة سكنية في جنوب أوكرانيا.
وتقول كييف إنها استعادت بلدة سنيهوريفكا الرئيسة، التي تبعد 50 كيلومترا إلى الشمال من خيرسون.
كما أعلنت مواصلة الضغط الكبير على جبهتين بالقرب من خيرسون، بما في ذلك تقدمها بنحو 7 كيلومترات في بعض المناطق.
وتقول روسيا إنها بدأت الانسحاب من المدينة، التي تعد أكبر مكاسبها في الغزو، بيد أن العملية قد تستغرق أسابيع.
ويُنظر إلى إعلان روسيا يوم الأربعاء على أنه انتكاسة كبيرة لجهود موسكو الحربية، على الرغم من أن مسؤولين أوكرانيين تساورهم شكوك وحذّروا من أن الخطوة قد تكون مناورة وخدعة.
ولم يُرصد أي دليل مباشر على أي انسحاب روسي واسع النطاق في خيرسون.
وقال فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، يوم الخميس، إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي الانسحاب، لكنه قال إن قواته أحرزت تقدماً مهماً.
وأضاف أن جنوده تقدّموا على جبهتين على الضفة الغربية لنهر دنيبرو، وهي منطقة تحيط بمدينة خيرسون.