العالم
سباق رئاسة الحكومة البريطانية ينحصر في "سوناك" و"تراس"
الأول تقدَّم على الثانية بـ24 صوتًا في الجولة الخامسة للانتخابات
اختار النواب المحافظون في بريطانيا اليوم الأربعاء وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس لخوض الانتخابات لمنصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء، التي سيقررها أعضاء الحزب.
وتقدَّم "سوناك" في آخر خمس جولات من انتخابات نواب حزب المحافظين؛ وحصل اليوم على 137 صوتًا متقدمًا على "تراس" التي جمعت 113 صوتًا، في حين أُقصيت وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد حصولها على 105 أصوات، بحسب النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية غراهام برادي.