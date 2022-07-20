سباق رئاسة الحكومة البريطانية ينحصر في "سوناك" و"تراس"

وتقدَّم "سوناك" في آخر خمس جولات من انتخابات نواب حزب المحافظين؛ وحصل اليوم على 137 صوتًا متقدمًا على "تراس" التي جمعت 113 صوتًا، في حين أُقصيت وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد حصولها على 105 أصوات، بحسب النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية غراهام برادي.