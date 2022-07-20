سباق رئاسة الحكومة البريطانية ينحصر في "سوناك" و"تراس"
وزيرة الخارجية ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك
العالم

سباق رئاسة الحكومة البريطانية ينحصر في "سوناك" و"تراس"

الأول تقدَّم على الثانية بـ24 صوتًا في الجولة الخامسة للانتخابات
سبق
سبق

اختار النواب المحافظون في بريطانيا اليوم الأربعاء وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس لخوض الانتخابات لمنصب زعيم الحزب ورئيس الوزراء، التي سيقررها أعضاء الحزب.

وتقدَّم "سوناك" في آخر خمس جولات من انتخابات نواب حزب المحافظين؛ وحصل اليوم على 137 صوتًا متقدمًا على "تراس" التي جمعت 113 صوتًا، في حين أُقصيت وزيرة الدولة للتجارة بيني موردنت بعد حصولها على 105 أصوات، بحسب النتائج التي أعلنها مسؤول تنظيم الانتخابات الداخلية غراهام برادي.

بريطانيا
ريشي سوناك
وزيرة الخارجية ليز تراس

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