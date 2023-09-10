السودان.. غارات جوية على الخرطوم تُخَلّف 30 قتيلًا وعشرات الجرحى

ومنذ اندلاعه في 15 أبريل، حصد النزاع بين الجيش السوداني بقيادة، عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، نحو 7500 قتيل، وفق أحدث أرقامٍ لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، التي ترجّح -كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية- أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى، خصوصًا في ظل انقطاع الاتصالات في عدة مناطق، ورفض طرفي القتال إعلان خسائرهما.