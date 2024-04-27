سفينة دعم بريطانية تبحر من قبرص للإسهام في بناء رصيف ميناء غزة

أبحرت من قبرص سفينةُ دعم بريطانية سيتمركز على متنها مئات العسكريين الأمريكيين المشاركين في بناء رصيف بحري في غزة؛ لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية؛ بحسب ما ذكر مصدر عسكري، اليوم "السبت".
وأوضح وزير الدفاع البريطاني "غرانت شابس"، في بيان طاقم سفينة الدعم "كارديغن باي" للأسطول الملكي المساعد، سيكون لهم دور في مساهمة المملكة المتحدة في زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ وفقًا لـ"رويترز".
من جانبها بيّنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن بناء الرصيف بدأ الخميس الماضي ويفترض أن يكون جاهزًا للعمل اعتبارًا من بداية مايو "أيار" المقبل.
وأعلنت الولايات المتحدة أنّ القدرة التشغيلية لهذا الميناء ستكون في البداية 90 شاحنة مساعدات يوميًّا، ثم 150 شاحنة يوميًّا، وستصل المساعدات أولًا إلى قبرص؛ حيث ستخضع للتدقيق ثم يتم إعدادها لنقلها إلى غزة.