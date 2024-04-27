سفينة دعم بريطانية تبحر من قبرص للإسهام في بناء رصيف ميناء غزة

وأعلنت الولايات المتحدة أنّ القدرة التشغيلية لهذا الميناء ستكون في البداية 90 شاحنة مساعدات يوميًّا، ثم 150 شاحنة يوميًّا، وستصل المساعدات أولًا إلى قبرص؛ حيث ستخضع للتدقيق ثم يتم إعدادها لنقلها إلى غزة.