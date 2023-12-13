وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 14200 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن 8000 طفل و6200 امرأة استُشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي، التي استهدفت بشكل مكثف كافة مناطق قطاع غزة لليوم 68 على التوالي، والتي تسبّبت في تدمير أحياء سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها.
وأشارت وزارة الصحة، إلى أن 332 من عناصر الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني استُشهدوا خلال تنفيذهم مهمات إنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى، لافتة أن هناك 7700 مفقوداً تحت رُكام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي المكثّف، مبينة أن الاحتلال ارتكب نحو 1644 مجزرة خلال العدوان طالت عائلات بأكملها.