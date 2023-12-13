استشهاد 14200 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن 332 من عناصر الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني استُشهدوا خلال تنفيذهم مهمات إنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى، لافتة أن هناك 7700 مفقوداً تحت رُكام المنازل المدمرة التي استهدفها القصف الإسرائيلي المكثّف، مبينة أن الاحتلال ارتكب نحو 1644 مجزرة خلال العدوان طالت عائلات بأكملها.