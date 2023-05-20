الولايات المتحدة: تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16

قالت الولايات المتحدة إنها ستدعم تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة متطورة بما في ذلك طائرات إف-16 أمريكية الصنع، وستدعم أيضا تدريب الطيّارين الأوكرانيين على قيادتها.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن؛ أبلغ قادة مجموعة السبع في اليابان بالقرار.
وقال الرئيس فولودومير زيلينسكي؛ الذي طلب طائرات مقاتلة منذ أشهر، إن القرار "سيعزّز قدرات الجيش الأوكراني في السماء".
ولأن الولايات المتحدة يجب أن توافق قانوناً على إعادة تصدير معداتها التي يشتريها الحلفاء، يعني هذا القرار الأمريكي أن الدول الأخرى التي تمتلك طائرات إف-16 يمكنها تزويد أوكرانيا بها كذلك.
وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة "ستدعم جهداً مشتركاً مع حلفائها وشركائها لتدريب الطيّارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات إف-16، لزيادة تعزيز وتحسين قدرات القوات الجوية الأوكرانية".
وأضاف: "مع إجراء التدريب خلال الأشهر المقبلة، سيقرّر تحالف الدول المشاركة في هذا التحرُّك مَن سيقوم بهذا التزويد، وموعد ذلك، وعدد تلك الطائرات".