الولايات المتحدة: تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16

ولأن الولايات المتحدة يجب أن توافق قانوناً على إعادة تصدير معداتها التي يشتريها الحلفاء، يعني هذا القرار الأمريكي أن الدول الأخرى التي تمتلك طائرات إف-16 يمكنها تزويد أوكرانيا بها كذلك.