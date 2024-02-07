قصف أمريكي بريطاني جديد يستهدف مواقع بمحافظة الحُديدة غرب اليمن

ومنذ 19 نوفمبر، نفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، عشرات الهجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يشهد حربًا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر، وفقًا لسكاي نيوز عربية.