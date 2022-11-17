صندوق النقد يحذّر من تفكك سلاسل التوريد العالمية: "الفاتورة ستكون فادحة"

أكدت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن الحرب في أوكرانيا هي "العامل السلبي الوحيد الأكثر تأثيرًا" على الاقتصاد العالمي هذا العام، مرجحة استمرار ذلك للعام المقبل.