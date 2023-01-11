"أنتونوف": تدريب أمريكا للجيش الأوكراني على أنظمة باتريوت يؤكد انخراطها في الحرب

اعتبر السفير الروسي لدى أمريكا أناتولي أنتونوف، اليوم (الأربعاء)، أن تدريب الولايات المتحدة لطواقم عسكرية أوكرانية على أنظمة باتريوت الدفاعية الصاروخية؛ "يؤكد انخراط واشنطن بحكم الأمر الواقع في النزاع في أوكرانيا".
وأشار "أنتونوف" إلى أن "هدف الإدارة الأمريكية هو إلحاق أكبر قدر من الضرر بروسيا في ميدان المعركة بأيادٍ أوكرانية"، وفقًا لـ"رويترز".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس أنها ستدرّب طواقم عسكرية أوكرانية في قاعدة في ولاية أوكلاهوما على طريقة استخدام وصيانة منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، التي تعهّدت واشنطن بتزويد كييف بها.