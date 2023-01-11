"أنتونوف": تدريب أمريكا للجيش الأوكراني على أنظمة باتريوت يؤكد انخراطها في الحرب

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس أنها ستدرّب طواقم عسكرية أوكرانية في قاعدة في ولاية أوكلاهوما على طريقة استخدام وصيانة منظومة الدفاع الجوي "باتريوت"، التي تعهّدت واشنطن بتزويد كييف بها.