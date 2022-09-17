تَجدد أعمال العنف والنهب في هايتي على خلفية قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات

ونقل البيان عن مدير برنامج الأغذية العالمي في هايتي جان مارتن باور، قوله إن "الحادث غير مقبول ببساطة. كان يُفترض أن يسمح الغذاء المنهوب بإطعام نحو 100 ألف تلميذ حتى نهاية العام".