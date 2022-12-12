خسائر كبيرة في صفوف الطرفين.. احتدام القتال بين قوات روسيا وأوكرانيا

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم (الاثنين)، بأن القوات الروسية قصفت أهدافاً بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية في شرق أوكرانيا وجنوبها في الوقت الذي يظل فيه الملايين بدون كهرباء وسط درجات حرارة دون الصفر بعد تكثيف روسيا ضرباتها على البنية التحتية الرئيسية.
وأضافت الهيئة في تحديثها اليومي للوضع العسكري، أن قواتها صدت هجمات روسية على أربع تجمعات سكنية في منطقة دونيتسك الشرقية وعلى ثماني تجمعات في منطقة لوجانسك المجاورة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وذكرت أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة على الجبهة الشرقية في قتال عنيف أدى أيضاً إلى خسائر كبيرة في صفوف قواتها.