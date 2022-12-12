العالم

خسائر كبيرة في صفوف الطرفين.. احتدام القتال بين قوات روسيا وأوكرانيا

كييف تصد هجمات على 12 تجمعاً سكنياً
خسائر كبيرة في صفوف الطرفين.. احتدام القتال بين قوات روسيا وأوكرانيا
سبق
سبق

أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم (الاثنين)، بأن القوات الروسية قصفت أهدافاً بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدفعية في شرق أوكرانيا وجنوبها في الوقت الذي يظل فيه الملايين بدون كهرباء وسط درجات حرارة دون الصفر بعد تكثيف روسيا ضرباتها على البنية التحتية الرئيسية.

وأضافت الهيئة في تحديثها اليومي للوضع العسكري، أن قواتها صدت هجمات روسية على أربع تجمعات سكنية في منطقة دونيتسك الشرقية وعلى ثماني تجمعات في منطقة لوجانسك المجاورة، وفقاً لـ"فرانس برس".

وذكرت أن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة على الجبهة الشرقية في قتال عنيف أدى أيضاً إلى خسائر كبيرة في صفوف قواتها.

الأزمة الأوكرانية الروسية
هيئة الأركان العامة الأوكرانية

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