إذا تنحى "بايدن".. هل يرشح الديمقراطيون كامالا هاريس لانتخابات الرئاسة؟

وتجمَّع الديمقراطيون، الذين أصيبوا بصدمة بعد خسارة هيلاري كلينتون أمام "ترامب" في عام 2016، خلف "بايدن" في عام 2020 على حساب مجموعة من المرشحين الأصغر سنًّا، والأكثر تنوعًا وتقدمية، بينهم "هاريس"، ووعد "بايدن" كمرشح بأن يكون "جسرًا" إلى الجيل القادم من القادة الديمقراطيين، وهو ما فسره الكثيرون على أنه التزام بالخدمة لمدة ولاية واحدة قبل تمرير الشعلة إلى "هاريس"، لكن عندما حان الوقت لاتخاذ القرار جادل "بايدن" بأنه لا يزال الديمقراطي الأفضل لمنافسة "ترامب".