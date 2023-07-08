"قد تتحول لآلية جديدة".. هل تكرر إسرائيل عملية جنين في مدن أخرى بالضفة؟

رجح محللون سياسيون فلسطينيون إمكانية تغيير إسرائيل سياستها في التعامل مع مجموعات المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، من خلال تكرار عملية جنين في مدن أخرى، أو إدخال تكتيكات وأدوات عسكرية جديدة.
وذكر بعض المحللين أن عملية جنين العسكرية المركزة والمكثفة قد تصبح آلية عمل جديدة في الضفة، كونها قصيرة المدى ومحدودة التكلفة بالنسبة لإسرائيل، فيما رأى البعض الآخر أنه من الممكن أن تعود إسرائيل لتكتيكها القديم المعتمد على الاقتحام السريع للمدن الفلسطينية مع إدخال سلاح الطائرات المسيرة لتنفيذ عمليات اغتيال خاطفة ومباغتة.
وأرجع المحللون تغيير هذه السياسة إلى عدة عوامل مرتبطة بتطور أساليب وأسلحة المقاومة في الضفة، فضلاً عن تقدير إسرائيل بأن الاكتفاء بالعمليات الموضعية فقط بات محدود الجدوى، وهو ما يلزمه نمط عمليات موسعة متعددة الأبعاد يدمج قطعًا برية وجوية مع البعد الاستخباراتي، وفقاً لـ"الأناضول".
وأطلقت إسرائيل الاثنين الماضي عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها بداعي ملاحقة مسلحين، استمرت لنحو 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 120 آخرين بينهم 20 في حالة حرجة.
وشارك في العملية نحو ألف جندي إسرائيلي وعشرات الآليات العسكرية والطائرات المروحية والمسيرة.