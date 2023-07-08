"قد تتحول لآلية جديدة".. هل تكرر إسرائيل عملية جنين في مدن أخرى بالضفة؟

وأرجع المحللون تغيير هذه السياسة إلى عدة عوامل مرتبطة بتطور أساليب وأسلحة المقاومة في الضفة، فضلاً عن تقدير إسرائيل بأن الاكتفاء بالعمليات الموضعية فقط بات محدود الجدوى، وهو ما يلزمه نمط عمليات موسعة متعددة الأبعاد يدمج قطعًا برية وجوية مع البعد الاستخباراتي، وفقاً لـ"الأناضول".