34 قتيلًا على الأقل في حادثيْ سير في تركيا

وأدى الحادث الأول بين سيارة إسعاف وحافلة على طريق سريع يربط مدينة غازي عنتاب بمدينة نيزيب، إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 31؛ بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية نقلًا عن حاكم محافظة غازي عنتاب الذي كان قد أعلن سابقًا مقتل 16 شخصًا في الحادث.