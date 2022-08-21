34 قتيلًا على الأقل في حادثيْ سير في تركيا

قُتِل 34 شخصًا على الأقل، وأصيب 50 آخرون، السبت، في حادثين مرورييْن وقعا بفارق بضع ساعات في جنوب شرق تركيا.
وأدى الحادث الأول بين سيارة إسعاف وحافلة على طريق سريع يربط مدينة غازي عنتاب بمدينة نيزيب، إلى مقتل 15 شخصًا وإصابة 31؛ بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية نقلًا عن حاكم محافظة غازي عنتاب الذي كان قد أعلن سابقًا مقتل 16 شخصًا في الحادث.
وأكدت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" أن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق صحافي كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.
وأن القتلى ثلاثة عناصر إطفاء، وثلاثة مسعفين، وصحافيان من وكالة أنباء تركية؛ بحسب وسائل الإعلام المحلية.
وبعد بضع ساعات قُتل 19 شخصًا آخرون على الأقل وأصيب 26 آخرون على بعد 250 كلم شرقًا في حادث دهس بشاحنة؛ وفق ما أعلنه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.
وجاء في تغريدة للوزير التركي: "للأسف ارتفعت حصيلة الأشخاص الذي قضوا في الحادث إلى 19. وحصيلة الجرحى 26 بينهم ستة بحال خطرة"، وكان الوزير قد أعلن سابقًا أن الحصيلة 16 قتيلًا.
وكان الوزير قد أعلن أن الحادث "وقع بعد تعطل مكابح شاحنة دهست حشدًا في ديريك" في محافظة ماردين.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام تركية، سائقًا فاقدًا السيطرة على شاحنته يصطدم بأقصى سرعة بسيارات عدة ويدهس مشاة يحاولون الفرار.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية بأن حادثًا مروريًّا بين ثلاث سيارات وقع في المكان نفسه قبل فترة وجيزة، وكانت فِرَق إنقاذ في الموقع عندما دهست الشاحنة الحشد.