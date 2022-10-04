مجلس الاتحاد الروسي يُقر ضَم 4 مناطق أوكرانية

صوّت مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، الثلاثاء، لصالح ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا؛ في الوقت الذي تسعى فيه موسكو رسميًّا إلى ضم الأراضي التي استولت عليها من كييف خلال الصراع المستمر منذ 7 أشهر.