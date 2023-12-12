إسرائيل تعلن أنها ستفحص المساعدات الموجّهة إلى غزة في معبرين إضافيين

وشدّد البيان "نود التأكيد على أنه لن تدخل أي إمدادات إلى قطاع غزة من إسرائيل، وأن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستستمر في الدخول عبر معبر رفح في مصر".