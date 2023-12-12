إسرائيل تعلن أنها ستفحص المساعدات الموجّهة إلى غزة في معبرين إضافيين

أعلنت إسرائيل أنه سيتم فحص مساعدات إنسانية موجّهة لقطاع غزة في معبرين إضافيين بدءًا من الثلاثاء، قبل نقلها لتدخل القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.
وفي أعقاب اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر، شدّدت إسرائيل حصارها على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء.
وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقع "إكس"، إنه سيتم إجراء فحوص على معبرَي نيتسانا وكرم أبو سالم قبل إرسال الشاحنات عبر معبر رفح على الحدود مع مصر، ما من شأنه زيادة "سرعة فحص المساعدات الإنسانية وإرسالها إلى غزة".
وأكّدت إسرائيل أنه لن يتم فتح أي معابر مباشرة جديدة، لكن هذا يأتي "لتحسين حجم الفحوص الأمنية للمساعدات التي تدخل غزة عبر معبر رفح وسيمكننا من مضاعفة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".
وأكّد بيان مشترك صادر عن الجيش وهيئة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، أنه "سيتم فحص الشاحنات المحمّلة بالمياه والغذاء والإمدادات الطبية ومعدات الإيواء" عند المعبرين.
وبحسب البيان، فإن المساعدات "سيتم تحويلها من هناك إلى منظمات الإغاثة الدولية في قطاع غزة عبر معبر رفح في مصر".
وشدّد البيان "نود التأكيد على أنه لن تدخل أي إمدادات إلى قطاع غزة من إسرائيل، وأن جميع المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة ستستمر في الدخول عبر معبر رفح في مصر".
ومعبر رفح هو المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة غير الخاضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة.