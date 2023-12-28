خلال 24 ساعة.. استشهاد 210 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة

وأشارت وزارة الصحة إلى أن 312 من الكوادر الطبية استشهدوا خلال العدوان، بالإضافة لاعتقال 99 من بينهم مديرو مستشفيات تعرضت لقصف وحصار إسرائيلي طال 142 مؤسسة صحية، وخروج 76 مستشفى ومركزًا صحيًا عن العمل.