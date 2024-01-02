بعد استهداف حلب.. تل أبيب تقصف بنى تحتية للجيش السوري في ريف دمشق

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تنفيذه غارات في سوريا خلال الليل، وقال إنه ضرب "بنية تحتية" للجيش السوري ردًا على إطلاق صواريخ على شمال "إسرائيل".
ولم يقدّم الجيش المزيد من التفاصيل حول مكان الأهداف أو كيفية تنفيذ الضربات، وفقًا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان للجيش السوري أن هجومًا جويًا إسرائيليًا، وقع في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، من اتجاه هضبة الجولان، واستهدف عددًا من النقاط في ريف دمشق.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "في حوالي الساعة 4:35 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف دمشق".
وكانت وزارة الدفاع السورية قالت في بيان، السبت الماضي، إن "إسرائيل" استهدفت مدينة حلب بضربة جوية تسببت في وقوع بعض "الخسائر المادية" هناك.
وجاء في البيان أن "إسرائيل" نفذت "عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب مدينة حلب".