بعد استهداف حلب.. تل أبيب تقصف بنى تحتية للجيش السوري في ريف دمشق

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان للجيش السوري أن هجومًا جويًا إسرائيليًا، وقع في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، من اتجاه هضبة الجولان، واستهدف عددًا من النقاط في ريف دمشق.