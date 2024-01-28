"إسرائيل".. الجيش يُحدّث حصيلة ضحاياه بغزة 557 قتيلًا و421 حالة خطيرة

وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بشكل روتيني، وأولئك الذين حضروا إلى غرفة الطوارئ ولم يتم إدخالهم إلى المستشفى أو الذين لم يتم تحديد مدى خطورة إصابتهم.