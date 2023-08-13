النيجر.. وفد من رجال دين نيجيريين يلتقي قادة عسكريين انقلابيين في مسعى للتوصل إلى حل للأزمة

في مسعى للتوصل إلى حل في النيجر، قام وفد من قادة دينيين مسلمين نيجيريين بزيارة إلى نيامي؛ للتحدث إلى الانقلابيين الذين رفضوا، الثلاثاء، استقبال وفد من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.