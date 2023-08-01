ترامب يواجه أخطر اتهام قضائي.. "التآمر ضد الدولة الأمريكية" وانتهاك الحقوق الانتخابية

وقد نفى ترامب جميع التهم، مشيرًا إلى أن هدف الديمقراطيين هو منعه من استعادة الرئاسة، حيث جاءت الاتهامات في وقت يخوض فيه حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، حيث يتصدر ترامب السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.