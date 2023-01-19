الخارجية الفلسطينية تدين قتل قوات الاحتلال لفلسطينيين في جنين

وأكدت الوزارة، في بيان، أن عمليات القتل واستهداف ممتلكات ومنازل ومقدسات الفلسطينيين وأراضيهم، واستمرار عملية الضم التدريجي للضفة الغربية، يأتي في إطار التصعيد الإسرائيلي، الذي يهدف لإدخال الأوضاع في دوامة من العنف التي تصعب السيطرة عليه.