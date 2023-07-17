الرئيس التركي يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الاثنين)، جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر، خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.
وأفاد بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، بأن لقاءات "أردوغان" التي ستعقد في السعودية وقطر والإمارات ستستعرض العلاقات الثنائية بكافة أبعادها.
وأضاف البيان أنه ستجري مناقشة الأعمال المزمع إجراؤها لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة لتبادل الأفكار حول القضايا الدولية والإقليمية.