الرئيس التركي يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الاثنين)، جولة خليجية تشمل السعودية والإمارات وقطر، خلال الفترة من 17 إلى 20 يوليو الجاري، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.