الرد بحجم الفعل.. "بايدن": لجوء "بوتين" لـ"النووي" يغيّر وجه الحرب!

من جانبه، قال بليس ميزتال، الباحث في الشؤون السياسية: "أعتقد هناك حاجة ماسّة إلى استمرار أمريكا على ما هي عليه؛ لأنها ليست طرفًا في الحرب، لكن إذا اعتدت روسيا على بلاد أخرى ضمن حلف الناتو أو على مصالح أمريكا، فهذا يعني منح البيت الأبيض الضوء الأخضر لدخول الحرب رسميًا، ومنح الناتو الشرعية للقيام بذلك أيضًا".