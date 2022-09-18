الرد بحجم الفعل.. "بايدن": لجوء "بوتين" لـ"النووي" يغيّر وجه الحرب!

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن ردّ بلاده على روسيا في حال استعملت الأسلحة النووية في أوكرانيا سيكون بنفس حجم أفعال موسكو.
جاءت تصريحات "بايدن"، خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، والتي تأتي في أعقاب تعرض الجيش الروسي لخسائر متتالية في حرب أوكرانيا جعلته يخسر مساحات واسعة سيطر عليها في الأشهر الماضية خلال أشهر.
وكانت الشبكة الأمريكية قد نشرت في وقت سابق مقتطفات من المقابلة، حذر فيها "بايدن" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مغبّة استخدام أسلحة الدمار الشامل في أوكرانيا.
وجاء حديث الرئيس الأمريكي ردًّا على سؤال بشأن احتمال لجوء "بوتين" إلى أسلحة كيميائية أو أخرى تكتيكية نووية، وأفاد "بايدن": "ستغيّر وجه الحرب بشكل لا مثيل له منذ الحرب العالمية الثانية"، وأضاف: "سيصبحون (الروس) منبوذين في العالم أكثر من أي وقت مضى".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستخدم أسلحة نووية تكتيكية، ربما في تفجير استعراضي فوق البحر الأسود أو بالمحيط المتجمد الشمالي أو داخل الأراضي الأوكرانية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول استخباراتي كبير، أن هناك نقاشًا جاريًا داخل وكالات الاستخبارات الأمريكية إذا ما كان "بوتين" يعتقد بأن مثل هذه الخطوة (استخدام السلاح النووي) ستخاطر بعزل بلاده عن البلدان التي هي في أمسّ الحاجة إليها -خاصة الصين- أو إذا ما كان يحتفظ بهذا الخيار على سبيل الاحتياط.
من جانبه، قال بليس ميزتال، الباحث في الشؤون السياسية: "أعتقد هناك حاجة ماسّة إلى استمرار أمريكا على ما هي عليه؛ لأنها ليست طرفًا في الحرب، لكن إذا اعتدت روسيا على بلاد أخرى ضمن حلف الناتو أو على مصالح أمريكا، فهذا يعني منح البيت الأبيض الضوء الأخضر لدخول الحرب رسميًا، ومنح الناتو الشرعية للقيام بذلك أيضًا".
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن الرئيس الأوكراني تعهد لـ"بايدن" بعدم المساس بالمنشآت المدنية داخل الأراضي الروسية في حال تم تزويد بلاده بصواريخ بعيدة المدى.
واستعادت أوكرانيا مناطق واسعة في الشرق من القوات الروسية المحتلة في الأسابيع الأخيرة، بفضل الأسلحة الثقيلة التي زودها بها حلفاؤها الغربيون.
روسيا والتلويح بالنووي
وخلال خطاب إعلان بدء العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، وجّه "بوتين" إنذارًا ضمنيًا بأنه إذا تدخل الغرب فيما وصفها بأنها "عملية عسكرية خاصة"، فإن بإمكانه استخدام الأسلحة النووية ردًّا على ذلك.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق الحرب مع أوكرانيا إلا إذا واجهت "تهديدًا وجوديًا".
وحذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من أن روسيا ستنشر أسلحة نووية قرب دول البلطيق والدول الإسكندنافية في حال قررت فنلندا والسويد الانضمام إلى الحلف.