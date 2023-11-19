"كل ساعة جنازة".. مسؤول يفضح إسرائيل ويكشف عدد جنودها المقبورين في يومين

كشف مدير مقبرة "جبل هيرتسيل العسكرية" عن الأعداد الكبيرة التي تم دفنها من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء المعارك التي يخوضها في قطاع غزة؛ حيث تم دفن 50 جنديًّا خلال 48 ساعة.
وقال دافيد أورن باروخ مدير مقبرة جبل هرتسل العسكرية: "نحن نمر الآن بفترةِ أن كلَّ ساعة هناك جنازة، كل ساعة ونصف جنازة.. طُلب مني فتح عدد كبير من القبور.. فقط في مقبرة جبل هرتسل دفنا 50 جنديًّا خلال 48 ساعة"؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم".
يشار إلى أن أسماء الجنود القتلى لا تُعلَن إلا بعد سماح الجيش بذلك، وأعلن الجيش الإسرائيلي في موقعه حتى الآن عن 380 قتيلًا منذ السابع من أكتوبر.