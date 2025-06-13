بث متلفز قُطع فجأة.. هجوم إيراني وشيك يُجبر المتحدث العسكري الإسرائيلي على إنهاء إحاطته

وقبل توقف الإحاطة، حذّر ديفرين من أن إيران تملك القدرة على إلحاق "أذى بالغ" بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، في ظل استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين، خاصة بعد تنفيذ إسرائيل ضربات مكثفة على منشآت نووية وعسكرية في عمق الأراضي الإيرانية.