بث متلفز قُطع فجأة.. هجوم إيراني وشيك يُجبر المتحدث العسكري الإسرائيلي على إنهاء إحاطته

في تطوّر دراماتيكي مساء الجمعة، اضطر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، إلى قطع بثّ إحاطة متلفزة كان يجريها على الهواء مباشرة، بسبب ما وصفه مسؤول إسرائيلي بهجوم إيراني وشيك على وسط البلاد.
وقال المسؤول، في تصريح صحفي نقله الإعلام العبري، إن "البث المباشر لبيان المتحدث ديفرين قُطع نتيجة ورود معلومات استخباراتية مؤكدة عن قرب شنّ هجوم إيراني على تل أبيب ومحيطها"، مشيرًا إلى أن الإجراءات الميدانية اتخذت على الفور لحماية المدنيين.
وقبل توقف الإحاطة، حذّر ديفرين من أن إيران تملك القدرة على إلحاق "أذى بالغ" بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، في ظل استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين، خاصة بعد تنفيذ إسرائيل ضربات مكثفة على منشآت نووية وعسكرية في عمق الأراضي الإيرانية.
وأوضح المتحدث العسكري أن التهديد الإيراني "ما زال قائماً وخطيراً"، داعياً المواطنين إلى تجنّب التجمّعات العامة والالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، التي شددت على ضرورة التواجد بالقرب من الأماكن المحصّنة.
وتسود حالة من الترقب والتوتر غير المسبوق في إسرائيل، بعد سلسلة من التحذيرات الأمنية والضربات المتبادلة، وسط دعوات دولية لاحتواء التصعيد ومنع اندلاع مواجهة إقليمية واسعة.