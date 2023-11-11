"سوف نخسر جيلًا عربيًّا كاملًا".. تحذيرات صارخة لأمريكا في برقيّات دبلوماسية

تسلّم الجيشُ الإسرائيلي، الخميس، دفعةً جديدة من الدعم العسكري الأمريكي، تمثَّلت في عشرات الآلاف من قذائف المدفعية من عيار 155 ملم؛ وفق ما نقلته وكالة "معًا" الفلسطينية عن موقع "واينت" العبري، مضيفة أنه بذلك يكون الجيش استكمل استقبال وتفريغ سفينة شحن تحمل "2500" طن من المعدات العسكرية في 170 حاوية، كما استقبلت "تل أبيب" سفينة شحن تحمل نحو "2500" طن من المعدات العسكرية، في 170 حاوية قادمة من الولايات المتحدة.