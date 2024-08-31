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5 مجازر جديدة ترفع حصيلة شهداء غزة إلى 40691 شهيدًا

استشهاد 89 فلسطينيًّا وإصابة 205 خلال الساعات الـ24 الماضية
5 مجازر جديدة ترفع حصيلة شهداء غزة إلى 40691 شهيدًا
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أعلنت مصادرُ طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاعَ حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40691، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية: أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94060 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحقّ العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 89 فلسطينيًّا، وإصابة 205 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقمُ الإسعاف والدفاع المدني الوصولَ إليهم.

الاحتلال الإسرائيلي
غزة

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