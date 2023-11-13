"إسرائيل" تقصف قافلة مركبات لإجلاء المرضى والمصابين من مستشفى القدس بغزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم (الاثنين) أن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب غزة في اتجاه مستشفى القدس؛ لإجلاء المرضى عادت أدراجها، بعد أن انطلقت من خانيونس إثر القصف الإسرائيلي.
وأوضح الهلال الأحمر، في بيان على منصة "إكس"، أن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إجلاء المرضى والطواقم الطبية، توقفت في المحافظة الوسطى قبل أن تقرر العودة.
وأضاف أن القافلة اضطرت للعودة بسبب خطورة الأوضاع في منطقة تل الهوى، حيث يقع المستشفى، في ظل تواصل القصف وإطلاق النار، ولا يزال الطاقم الطبي والمرضى ومرافقوهم محاصرين داخل المستشفى دون طعام ولا ماء ولا كهرباء.