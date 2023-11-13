"إسرائيل" تقصف قافلة مركبات لإجلاء المرضى والمصابين من مستشفى القدس بغزة

وأوضح الهلال الأحمر، في بيان على منصة "إكس"، أن قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إجلاء المرضى والطواقم الطبية، توقفت في المحافظة الوسطى قبل أن تقرر العودة.