بريطانيا تعلن إصلاحات مالية لمرحلة ما بعد بريكست

ويُعلن وزير المال جيريمي هانت، في إدنبره "مجموعة من 30 إصلاحًا تنظيميًّا لتأمين مكانة المملكة المتحدة بوصفها مركزًا ماليًّا رائدًا في العالم"، حسبما جاء في بيان صادر عن وزارة المال البريطانيّة.