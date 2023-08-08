تونس.. اعتصام لأصحاب مخابز بعد منعهم من التزوّد بالطحين المدعوم

إثر تصريحات أدلى بها الرئيس قيس سعيّد، واعتبر فيها أن هناك "تلاعباً" بالدقيق الذي تدعمه الدولة ويوزع على المخابز، منعت وزارة التجارة 1500 مخبز من الحصول على الدقيق المدعوم.