إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل

أعلنت إيران اليوم السبت "القبض على شبكة عملاء، يعملون لحساب إسرائيل، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ عمليات تخريبية وعمليات إرهابية غير مسبوقة في مواقع حساسة".
وذكرت وزارة المخابرات الإيرانية في بيان، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن "أعضاء هذه الشبكة كانوا على اتصال بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد عبر دولة مجاورة، ودخلوا إيران من إقليم كردستان العراق بمعدات متطورة، ومتفجرات قوية".
ولم تذكر وزارة المخابرات عدد الأشخاص، الذين اعتُقلوا، ولم تفصح عن جنسيتهم، وفقًا لـ"رويترز".
ولم يصدر بعد أي تعليق من المسؤولين الإسرائيليين.