إيران تعلن اعتقال شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل

وذكرت وزارة المخابرات الإيرانية في بيان، نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أن "أعضاء هذه الشبكة كانوا على اتصال بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد عبر دولة مجاورة، ودخلوا إيران من إقليم كردستان العراق بمعدات متطورة، ومتفجرات قوية".