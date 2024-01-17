3 شركات يابانية للشحن تعلّق مرور سفنها في البحر الأحمر

أعلنت 3 شركات يابانية للشحن البحري، اليوم "الأربعاء"، تعليقَ مرور سفنها في البحر الأحمر، على خلفية تصاعد التوتُّر في هذه المنطقة.
وأوضح متحدّث باسم شركة "نيبون يوسن"، أن الشركة اتّخذت هذا القرار لضمان سلامة الطواقم؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
من جانبه قال متحدث باسم "ميتسوي أو إس كيه لاينز": "طُلب من السفن التي نشغلها، والتي كانت بصدد دخول البحر الأحمر، عدم الدخول".
من جهتها، أفادت شركة "كواساكي كيسن"، بتجنب هذه المنطقة بالكامل.
ودفعت هجمات الحوثيين كثيرًا من شركات الشحن البحري، ومن بينها "ميرسك" الدنماركية؛ إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا.