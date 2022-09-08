بعد قطع العلاقات بين البلدين.. دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق قبل مغادرتهم ألبانيا

وأعلن رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أن تيرانا "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بمفعول فوري؛ بسبب شنّها هجومًا إلكترونيًا في 15 يوليو ضد مؤسسات حكومية"، لافتًا إلى أن "تحقيقًا معمقًا قدّم لنا دليلًا لا لبس فيه" على أن الهجمات "دبّرتها ورعتها" طهران.