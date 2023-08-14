بينها 15 عبوة ناسفة .."مسام" ينتزع 1.055 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع 3 ألغام مضادة للدبابات و49 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و15 ذخيرة غير منفجرة بمديرية موزع، كما تمكن من نزع لغم واحد مضاد للأفراد بمديرية صبر، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و27 ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب.