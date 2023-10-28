إسرائيل تكثف قصفها على غزة وتوسع عملياتها البرية

وفي وقتٍ سابقٍ، حذّر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، من أنه "دون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية".