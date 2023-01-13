أوكرانيا تؤكد أن مدينة سوليدار "ليست تحت السيطرة الروسية"

وأضافت ماليار أن "العدو دفع بكل قواته الرئيسية تقريبًا باتجاه (منطقة) دونيتسك، ويواصل هجومًا مكثفًا جدًا"، معتبرة أنها "مرحلة صعبة من الحرب". وتابعت أن "هذه مرحلة صعبة من الحرب لكننا سننتصر فيها"، مؤكدة أن "مقاتلينا يحاولون بشجاعة الدفاع عن أنفسنا".