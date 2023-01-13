أوكرانيا تؤكد أن مدينة سوليدار "ليست تحت السيطرة الروسية"

مع اشتداد حدة المعارك في بلدة سوليدار الأوكرانية الصغيرة، أكدت كييف الجمعة أن وحداتها "موجودة والمدينة ليست تحت السيطرة الروسية".
وتعهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بتوفير "كل ما يلزم" من عتاد لقواته التي تقاوم الهجمات الروسية في باخموت وسوليدار. وسوليدار معروفة بمناجم الملح ومواردها الطبيعية الغنية التي تريد مجموعة فاغنر الروسية الاستحواذ عليها.
ونفى المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا، سيرهي شيريفاتي، الجمعة سيطرة روسيا على بلدة سوليدار، وذكر لرويترز عبر الهاتف: "وحداتنا موجودة والمدينة ليست تحت السيطرة الروسية".
وقد أكدت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية غانا ماليار في وقت سابق (الجمعة) في رسالة على تطبيق تيليغرام أن بلادها تتصدى حاليًا لهجوم روسي "مكثف جدًا" في سوليدار على الرغم من "ليلة ساخنة وأعمال عدائية مستمرة" في هذه البلدة الصغيرة الواقعة في شرق البلاد.
وأضافت ماليار أن "العدو دفع بكل قواته الرئيسية تقريبًا باتجاه (منطقة) دونيتسك، ويواصل هجومًا مكثفًا جدًا"، معتبرة أنها "مرحلة صعبة من الحرب". وتابعت أن "هذه مرحلة صعبة من الحرب لكننا سننتصر فيها"، مؤكدة أن "مقاتلينا يحاولون بشجاعة الدفاع عن أنفسنا".