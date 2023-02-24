هل فشل بوتين في اجتياح العاصمة كييف في غضون أيام والإطاحة بحكومتها؟

كان هدف بوتين المعلن في 24 فبراير 2022 هو "نزع السلاح واجتثاث النازية" من أوكرانيا، وليس احتلالها بالقوة، بعد أيامٍ من اعترافه بدولتيْن صغيرتيْن أعلنهما انفصاليون موّالون لروسيا في المنطقة الشرقية من أوكرانيا، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014.