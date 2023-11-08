كيف ينزح الفلسطينيون إلى جنوبي قطاع غزة؟

وأوقع هجوم شنّته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، 1400 قتيل أغلبيتهم من المدنيين وسقطوا عموماً في اليوم الأول للهجوم، وتمّ احتجاز أكثر من 240 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية.