ترامب عن مثوله أمام المحكمة: "لا أصدق ما يحدث في أمريكا.. الأمر سريالي للغاية"

وظهر ترامب وهو يلوح بيديه قبل دخوله المحكمة، فيما قال محللو "سي إن إن": إنه بدا "حزينًا" و"غاضبًا"، بينما يقبل على الخضوع لإجراءات يصفها الجمهوريون بالمهينة لرئيسهم السابق.