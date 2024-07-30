أثار الغضب والجدل.. ماذا قصد "ترامب" بتصريحه "لن تُصوّتوا مرة أخرى"؟

ووصف الديمقراطيون وغيرهم من النقاد هذه التصريحات بأنها مخيفة، واستبدادية ومُعادية للديمقراطية، وأمس وفي مقابلة جديدة مع مقدمة البرامج على قناة "فوكس نيوز" لورا إنغراهام، حاول الرئيس السابق شرح ما عناه، وقال "ترامب": "هذا التصريح بسيط للغاية، لقد قلت، صوتوا لي، ولن تضطروا إلى فعل ذلك مرة أخرى، وهذا صحيح؛ لأننا يجب أن نحشد التصويت. المسيحيون ليسوا معروفين كمجموعة تصويت كبيرة، فهم لا يصوتون. وأنا أشرح ذلك لهم. أنتم لا تصوتون أبدًا. هذه المرة، صوتوا. سأقوم بتصحيح وضع البلاد، ولن تضطروا إلى التصويت مرة أخرى، ولن أحتاج إلى أصواتكم مرة أخرى، ويمكنكم العودة إلى عدم التصويت".